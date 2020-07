X Factor 2020: ecco quando potremo vedere in tv lo show (Di venerdì 31 luglio 2020) X Factor sbarcherà su Sky uno il 17 settembre, ma scopriamo ora tutti gli appuntamenti. ecco le date dei bootccamp, last call e i live X Factor 2020 prende forma, infatti sono in corso le registrazioni per la nuova edizione che sbarcherà su Sky uno il 17 settembre. La giuria, annunciata lo scorso giugno da Alessandro Cattelan durante l’ultima puntata di EPCC, è composta da Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. La radio ufficiale della nuova edizione di X Factor 2020 è RTL 102.5 che seguirà seguirà tutte le fasi di questa nuova edizione, raccontandovi tutti i momenti più salienti, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. ... Leggi su zon

