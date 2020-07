Roger Federer: lo spot Barilla con sorpresa per le due fan sui tetti (Di venerdì 31 luglio 2020) Vittoria e Carola hanno realizzato il loro sogno di conoscere Roger Federer per uno spot Barilla, dopo che la loro partita a tennis sui tetti ha fatto il giro del mondo. Roger Federer ha fatto una sorpresa alle baby tenniste diventate famose per la loro partita a tennis sui tetti durante il lockdown. Il tennista ha giocato con le ragazze sui tetti di Finale Ligure per uno spot realizzato dalla Barilla. Vittoria Olivieri e Carola Pessina sono diventate delle star di internet durante il lockdown, le due ragazze per dimostrare al loro allenatore che si stavano allenando pubblicarono un video perché: "stanche dei soliti esercizi casalinghi, vedendo che i 10-15 metri di distanza dei ... Leggi su movieplayer

