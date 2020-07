F1, prove libere GP Gran Bretagna, Hamilton: “Giornata difficile, non sono soddisfatto” (Di venerdì 31 luglio 2020) Lewis Hamilton ha offerto una prospettiva personale sul rendimento della power unit Mercedes, realizzata a Brixworth, al termine delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2020. Di seguito le dichiarazioni del pilota britannico: “Ad essere onesto è stata una giornata abbastanza difficile. Il bilanciamento della vettura non mi ha soddisfatto e il vento ha reso ogni giro diverso dall’altro e di non semplice interpretazione. A livello di guida come ho detto è stato un venerdì complicato, ma stasera sono certo che troveremo il perché non mi sentivo a mio agio al volante. Non è stato poi così un disastro. Domani le temperature si abbasseranno e le Red Bull e le Racing Point ci daranno ... Leggi su sportface

SkySportF1 : UFFICIALE! Eccolo già in macchina: @HulkHulkenberg torna in #F1 prendendo il posto di Pérez per il #BritishGP Il L… - SkySportF1 : Super @Max33Verstappen nelle #FP1 ?? @ScuderiaFerrari in top-5, #Vettel fermo tutto il turno I risultati ?… - SkySportMotoGP : Nella combinata del venerdì dell'#ESPWorldSBK c'è @lorisbaz davanti a tutti: sorpresa Rinaldi Il resoconto della gi… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Nella combinata del venerdì dell'#ESPWorldSBK c'è @lorisbaz davanti a tutti: sorpresa Rinaldi Il resoconto della giorna… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: L'analisi della giornata della @ScuderiaFerrari e non solo ?? #BritishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 -