Open Arms: tra scambi infuocati di lettere e polemiche, l’estate calda del 2019/Adnkronos (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – I 164 migranti, tra cui numerosi minori non accompagnati, che nell’agosto del 2019 furono soccorsi dalla nave della ong spagnola Open Arms, in attesa di ottenere un porto di sbarco, rifiutato dal Viminale guidato in quel momento da Matteo Salvini, “vennero costretti forzatamente a rimanere a bordo per sei giorni, dal 14 agosto sino all’esecuzione del sequestro preventivo, in data 20 agosto”. Ecco perché, secondo i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo, il leader della Lega, accusato di sequestro di persone, deve andare a processo. Giorni molto convulsi, quelli di metà agosto del 2019, con un fitto scambio di lettere tra Salvini e il premier Giuseppe Conte, con una decisione del Tar, ... Leggi su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Open Arms-Salvini, Renzi: 'Uno scandalo le chat dei magistrati contro i parlamentari': 'Non è accettabile che vi siano de… - RepubblicaTv : Open Arms, Renzi: 'Voteremo a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini': 'Noi non dobbiamo r… -