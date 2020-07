Gloria Radulescu: l'attrice de "Il Paradiso delle Signore" in ospedale per una colica (Di giovedì 30 luglio 2020) A causa di un malore improvviso, l'attrice Gloria Radulescu è finita in ospedale. L'attrice che interpreta Marta Guarnieri ne "Il Paradiso delle Signore" si è mostrata sui social con flebo al braccio. Dopo un'iniziale preoccupazione da parte dei fan, la situazione si è tranquillizzata quando è stata lei stessa a spiegare meglio cosa stava accadendo: si è trattato di una dolorosa colica renale. Niente di grave, insomma.Solo successivamente, migliorata la situazione, Gloria se l'è presa con i giornalisti: "A tutti i giornalisti interessati alle mie storie…abbiate un cuore, non sapete più cosa dire", ha scritto sui social. Molto probabilmente l'imprevisto è ... Leggi su blogo

