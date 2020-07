Firenze. Persefone: approvata la seconda fase del progetto per donne vittime di tratta e tortura (Di giovedì 30 luglio 2020) Per la presa in carico socio-sanitaria delle donne che vivono una particolare situazione di vulnerabilità, la Regione Toscana ha approvato la seconda fase del progetto Persefone dell’Asl centro, stanziando 81 mila euro per i tre anni di durata degli interventi, che saranno messi in campo dal Servizio sanitario regionale in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore. E’ quanto è stato deliberato nell’ultima seduta di Giunta su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi. Il progetto, finalizzato all’individuazione e presa in carico di donne migranti vulnerabili, vittime di grave violenza, tratta, tortura e trattamenti inumani ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Persefone Firenze. Persefone: approvata la seconda fase del progetto per donne vittime di tratta e tortura - La Prima La Prima Pagina Migranti: Toscana; 2/a fase progetto donne vittime tratta

(ANSAmed) - ROMA, 21 LUG - La regione Toscana ha approvato la seconda fase del progetto Persefone, che prende in carico donne migranti vittime di tratta e tortura, con un nuovo finanziamento per altri ...

Persefone, approvata la seconda fase del progetto per donne vittime di tratta e tortura

Firenze: Per la presa in carico socio-sanitaria delle donne che vivono una particolare situazione di vulnerabilità, la Regione Toscana ha approvato la seconda fase del progetto Persefone dell’Asl ...

(ANSAmed) - ROMA, 21 LUG - La regione Toscana ha approvato la seconda fase del progetto Persefone, che prende in carico donne migranti vittime di tratta e tortura, con un nuovo finanziamento per altri ...Firenze: Per la presa in carico socio-sanitaria delle donne che vivono una particolare situazione di vulnerabilità, la Regione Toscana ha approvato la seconda fase del progetto Persefone dell’Asl ...