E' morto Malik B, uno dei fondatori dei 'Roots'

Malik B è morto all'età di 47 anni. Il cantante si è spento nella sua Filadelfia. FILADELFIA (STATI UNITI) – Musica in lutto. E' morto all'età di 47 anni Malik B, uno dei fondatori dei Roots. Ad annunciare la scomparsa di uno dei grandi artisti mondiali è stato lo stesso gruppo con un lungo post su Twitter. "Dobbiamo a malincuore – si legge – informarvi dalla scomparsa del nostro amato fratello e compagno nei Roots Malik Badul Basit. Possa lui essere ricordato per la sua deviazione all'Islam e per la sua capacità di innovare come uno dei più talentuosi Mc di tutti i tempi. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia in questo momento di lutto".

