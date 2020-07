Barcellona-Napoli, dalla Spagna: ipotesi campo neutro a causa dell’aumento dei contagi (Di giovedì 30 luglio 2020) Continua a spaventare l’ondata di contagi che sta colpendo nelle ultime settimane la Spagna. Dopo una breve tregua a seguito della riapertura post lockdown, la penisola iberica sta attraversando un momento complicato con particolare attenzione alla Catalogna, la seconda regione per numero di contagi e di focolai attivi. Una situazione che ora mette in dubbio la disputa al Camp Nou della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma il prossimo 8 agosto. Stando a quanto riportato dall’emittente Rac-1 l’Uefa avrebbe infatti chiesto aggiornamenti al Dipartimento della Salute locale per monitorare la situazione ora dopo ora. Non è esclusa, dunque, la disputa del match in campo neutro. Leggi su sportface

