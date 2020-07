Tare: “David Silva? Grande giocatore, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di David Silva. Ecco le sue parole: “E’ un Grande giocatore ma non so da dove nascono queste cose… so da amici in comune che vorrebbe fare una esperienza differente, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare…”. FOTO: Twitter Lazio L'articolo Tare: “David Silva? Grande giocatore, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

