George R.R. Martin non finisce Winds of Winter e potrebbe essere "arrestato" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo scrittore George R.R. Martin aveva dichiarato che Winds of Winter sarebbe arrivato nel 2020, facendo una strana promessa ai fan de Il Trono di Spade che ora potrebbero arrestarlo. George R.R. Martin aveva promesso ai suoi fan l'arrivo di Winds of Winter entro l'estate 2020 e ora i lettori potrebbero arrestarlo per non aver rispettato quanto dichiarato. La bizzarra situazione è legata ad alcune dichiarazioni che l'autore della saga, diventata la serie Il Trono di Spade, aveva compiuto un anno fa. Lo scrittore, il 21 maggio 2019, aveva pubblicamente condiviso la sua convinzione di essere in grado di ultimare il lavoro sul sesto capitolo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco. ... Leggi su movieplayer

ossswin : RT @pondgitsune: è ora di arrestare george r. r. martin - Arya_Page : RT @pondgitsune: è ora di arrestare george r. r. martin - MOTHEROFDRVGNS : Comunque per un attimo ho pensato che George Martin facesse davvero uscire winds of winter oggi - flvtchersmiles : RT @pondgitsune: Io che ho difficoltà nello scrivere la tesi allo stesso modo in cui George R. R. Martin sta cercando di scrivere The Winds… - ariesmartiana : RT @pondgitsune: è ora di arrestare george r. r. martin -

