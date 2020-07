Calciomercato Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Castagnini e Sagramola… (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Un pensiero Pazzo. Nelle intenzioni e nel nome, perché la strana idea al Palermo l’hanno avuta e hanno provato a capire se ci fossero i margini per una discussione”.A rivelare del possibile interesse del duo Castagnini-Sagramola nei confronti di Giampaolo Pazzini è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La pista per condurre l’esperto attaccante in viale del Fante è tuttavia complicata, nonostante egli abbia ufficialmente salutato l’Hellas Verona dopo cinque anni. L’ex centravanti di Milan e Fiorentina, in scadenza di contratto, ha deciso di non prolungare. Si tratta di fatto di uno svincolato di lusso a cui potranno rivolgersi molte squadre ambiziose, soprattutto in Serie B. La dirigenza rosanero ha provato a muoversi per ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. #Castagnini e Sagramola… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Castagnini e Sagramola...… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Castagnini e Sagramola...… - GoalSicilia : - GoalSicilia : Calciomercato #Palermo: nasce asse con la #Reggina? -