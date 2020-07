Sequestrate a Napoli 42 tonnellate rifiuti dirette in Africa (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli, 28 LUG - Quarantadue tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa sono state Sequestrate nel porto di Napoli dai funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l'Ufficio delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SkyTG24 : #Napoli, sequestrate 42 tonnellate rifiuti dirette in Africa - fattoquotidiano : Rifiuti, destinazione Africa: 42 tonnellate sequestrate al porto di Napoli. Anche elettrodomestici e pneumatici - GDF : #Contrasto ai #reatiambientali. Operazione congiunta di #GDF e @AdmGov di #Napoli. #Sequestrate nel #porto… - TeleCapriNews : Contrasto ai reati ambientali: sequestrate dalla Guardia di Finanza al porto di Napoli 42 tonnellate di rifiuti spe… - BeliceIt : Sequestrate al porto di Napoli 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa [Video] -