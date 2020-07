Migranti in Sicilia: situazione al collasso, è prossimo l’intervento militare (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione in Sicilia è sempre più tesa per via degli sbarchi. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo un colloquio telefonico con il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha dichiarato: “A breve verrà inviato personale militare dell’operazione Strade sicure”. La pressione migratoria grava sull’isola Siciliana In Sicilia la situazione si è fatta sempre più … L'articolo Migranti in Sicilia: situazione al collasso, è prossimo l’intervento militare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AnnalisaChirico : La movida urbana provoca scandalo, gli aperitivi dei giovani in spiaggia pure, e poi 100 migranti fuggono dal Cara… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - RaffaeleFitto : Dopo Taranto e Brindisi ieri altri 340 #migranti sono stati trasferiti nel Cara di Bari dalla Sicilia, nonostante s… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Lampedusa, nuovi sbarchi. Lamorgese invia militari in Sicilia - ldofilosa : @Ilconservator Gli abitanti della Sicilia, nel 2019 - dati Istat - erano 4.968.410; i migranti sbarcati in TUTTA It… -