Fibra WindTre da 26,98€ con chiamate e navigazione illimitate (Di martedì 28 luglio 2020) Grazie alla collaborazione con Open Fiber continua l’espansione della Fibra WindTre sul territorio nazionale. La tariffa dell’operatore cinese prevede chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali oltre a navigazione Internet illimitata.La velocità dipende dal tipo di tecnologia raggiunta dalla tua abitazione, se FTTH (Fiber To The Home) è al massimo pari a 1 Gbps, in FTTC (Fiber To The Cabinet) fino a 200 Mbps (fino a 100 Mbps dove non disponibile) in download e 20 Mbps in upload.Garante privacy sanziona WindTre e iliad per un totale di 18 milioniSuper Fibra WindTre, la tariffaLa tariffa WindTre per la Super Fibra è di 26,98€ al mese senza costi di attivazione se richiesta ... Leggi su pantareinews

