Era Izzie Stevens in Grey’s Anatomy: oggi 41 anni invecchiata, capelli cortissimi e neri [FOTO] (Di martedì 28 luglio 2020) Izzie Stevens è stato uno dei volti più amati del medical drama Grey’s Anatomy. La sua storia travagliata ha appassionato i milioni di telespettatori e il suo addio alla serie ha lasciato l’amore in bocca. I suoi amori sono sempre stati difficili: in un primo momento incontra Danny, un paziente del dottor Burke e se ne innamora. Quando lui muore, Izzie trascorre del tempo in solitaria; fino a quando, però, si rende conto di provare un sentimento per George, il suo migliore amico sposato. Tra loro, però, non funziona, non c’è chimica. E quando tutto sembra perduto e lei è malata di cancro, sposa Alex Karev, il vero grande amore della sua vita. Un personaggio grintoso e gentile, il suo: i fan di Grey’s Anatomy l’hanno sempre ritenuta ... Leggi su velvetgossip

Un amore nato in una stanza d’ospedale quello tra Danny Duquette e Izzie Stevens in Grey’s Anatomy. Lei dottoressa, lui paziente. Quando Danny arriva al Seattle Grace ha un colpo di fulmine: quando ve ...

