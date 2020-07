Coronavirus in Belgio, impennata di contagi: torna il coprifuoco, vietato incontrare più di 5 persone a settimana (Di martedì 28 luglio 2020) coprifuoco e mascherina obbligatoria ad Anversa dinanzi all'impennata di contagi da Coronavirus . Le autorità belghe hanno ordinato il divieto di spostamenti - tranne che per attività essenziali - tra ... Leggi su leggo

fanpage : Spagna, Belgio, Francia e non solo. In Europa e nel Mondo tornano i lockdown - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Belgio nuove misure restrittive dopo impennata contagi #coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump assicura: 'Ricerca sul vaccino procede in tempi record'. Belgio, ad Anversa scatta il… - Marilenapas : RT @RaiNews: La pandemia da Covid-19 raggiunge l'ennesimo doloroso traguardo: il bilancio a livello planetario registra infatti il superame… - salidaparallela : RT @fanpage: Spagna, Belgio, Francia e non solo. In Europa e nel Mondo tornano i lockdown -