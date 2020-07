A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app, primo in Sicilia (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, ITALPRESS, - La Cardiologia dell'Arnas Ospedale Civico di Palermo la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento, con una nuova tecnologia, per la gestione dei disturbi del ritmo ... Leggi su gazzettadelsud

palermo24h : Arriva in Sicilia il rivoluzionario defibrillatore cardiaco collegato ad un'app su smartphone - Tempo Stretto -… - zazoomblog : A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app primo in Sicilia - #Palermo #defibrillatore #cardiaco - Notiziedi_it : A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app, primo in Sicilia - Notiziedi_it : A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app, primo in Sicilia - Italpress : A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app, primo in Sicilia -