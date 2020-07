"Sul costo dei banchi solo falsità", assicura Azzolina (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - "Basta allarmismo e fake news. Il giornale 'La Verità' oggi, in prima pagina, sostiene che io voglia pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa". Così su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Non ho mai detto che pagheremo i banchi innovativi 300 euro - ha sottolineato Azzolina - anche perché il prezzo non lo stabiliscono il ministro di turno o i social, ma la gara europea in corso. Com'è giusto che sia". "Come ministero - ha aggiunto la ministra - non abbiamo imposto nessuna tipologia di banco. Ma abbiamo dato alle scuole la possibilità di richiedere i banchi monoposto che preferivano, di tipo più innovativo o anche tradizionale. Il fatto che sia arrivata una richiesta ... Leggi su agi

Il precedente storico delle decisioni del Consiglio europeo dei giorni scorsi sul Next Generation Eu, di cui l’Italia dovrebbe essere la principale beneficiaria, è il piano Marshall che gli Stati Unit ...

Effetto Covid sull'export, persi tre anni. A fine anno flessione del 12%

Nel 2019 l’export italiano ha registrato una crescita del 2,3% e la bilancia commerciale un saldo positivo di 53 miliardi di euro. Nel 2020 le esportazioni italiane subiranno una brusca frenata e chiu ...

