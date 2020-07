"Sei un pessimo esempio", follower contro Belen per il figlio - (Di lunedì 27 luglio 2020) Elisabetta Esposito Belen Rodriguez scatena la furia delle mamme su Instagram: una follower la critica sulla sua vita sentimentale e il rapporto con Santiago Un nuovo scatto da Ibiza per Belen Rodriguez basta a scatenare, come talvolta accade, le ire delle mamme social. La soubrette argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in bikini di fronte a una coloratissima porta. Ed è stata attaccata sulla sua vita sentimentale e quanto questa potrebbe incidere sulla vita del figlio Santiago. “Sei un esempio per le mamme pessimo - scrive una follower a Belen Rodriguez - quel bambino che vede padri uno l’anno, nemmeno gli anni scolastici durano così poco”. Il riferimento va alla recente nuova rottura con ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Sei pessimo Juve, dubbi sul progetto Sarri: condizione fisica pessima e preoccupante Corriere dello Sport Nel Mezzogiorno il «cemento buono»dovrà scacciare quello cattivo

Quanto cemento cattivo ha conosciuto il Mezzogiorno! Di quanto cemento buono ha bisogno il Mezzogiorno! Quante opere pubbliche inutili o mai completate! E al contrario di quanti investimenti pubblici ...

“Basilicata Positiva” esprime giudizio negativo sull’operato della giunta regionale

Quando decidemmo di “scendere in campo” con il bagaglio di esperienze acquisite in tanti anni di impegno nell’Associazionismo, nel Volontariato e nelle lotte contro le ingiustizie e per la tutela del ...

