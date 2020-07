Emma Marrone, quel gesto non piace ai fan: “Ti credevo diversa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Emma Marrone ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni messaggi ricevuti in chat, il suo gesto non è piaciuto. Cosa ha fatto di tanto grave? Fonte Foto: Instagram @real brownEmma è impegnata con le riprese della nuova edizione di X Factor, la cantante salentina sarà infatti tra i giudici della nuova edizione del talent show. Su Instagram, dove è iscritta con nome @real brown, condivide spesso foto e storie delle sue giornate. Proprio in questi giorni si è resa protagonista di un gesto che ha disturbato la sensibilità delle fan: ma cosa è successo? Emma Marrone, il gesto lascia i fan interdetti Emma Marrone (fonte foto: Instagram, @real ... Leggi su chenews

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - alesframe : @12LukyNumber È lecito! Tipo io reggo poco la Amoruso e a tratti Emma Marrone ?? - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Un Sogno A Costo Zero -