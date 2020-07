Taranto, lanciano sassi contro bus: ferito autista (Di domenica 26 luglio 2020) Taranto - Alcune pietre sono state scagliate contro due autobus dell'Amat di Taranto, l'azienda per la mobilità urbana. Il primo episodio è avvenuto al quartiere Paolo VI, in via Nenni, sulla linea 17,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Taranto lanciano Traffico A14 oggi Abruzzo, code in autostrada: la situazione PescaraPost Taranto, lanciano sassi contro bus: ferito autista

TARANTO - Alcune pietre sono state scagliate contro due autobus dell’Amat di Taranto, l’azienda per la mobilità urbana. Il primo episodio è avvenuto al quartiere Paolo VI, in via Nenni, sulla linea 17 ...

Pietre contro autobus, ferito un autista

Teppisti in azione ieri sera contro i mezzi dell'Amat, l'azienda dei trasporti pubblici urbani del Comune di Taranto. Due pullman sono stati bersagli di un lancio di pietre, a Statte, comune poco dis ...

TARANTO - Alcune pietre sono state scagliate contro due autobus dell’Amat di Taranto, l’azienda per la mobilità urbana. Il primo episodio è avvenuto al quartiere Paolo VI, in via Nenni, sulla linea 17 ...Teppisti in azione ieri sera contro i mezzi dell'Amat, l'azienda dei trasporti pubblici urbani del Comune di Taranto. Due pullman sono stati bersagli di un lancio di pietre, a Statte, comune poco dis ...