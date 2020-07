Pierluigi Diaco quasi in lacrime a Io e Te: “Non vi permettete mai…” (Di domenica 26 luglio 2020) Pierluigi Diaco quasi piange a Io e Te: il motivo A distanza di qualche settimana, Pierluigi Diaco a Io e Te ha voluto un studio un altro componente dei Pooh. Infatti, dopo l’ospitata di Dodi Battaglia, nella puntata in onda venerdì 24 luglio 2020 era presente Red Canzian. Un appuntamento, l’ultimo settimanale, abbastanza emozionante per i temi trattati. Insieme a quest’ultimo, che lo ha considerato uno dei musicisti più importanti del nostro Paese, il padrone di casa ha fatto ascoltare ai telespettatori una registrazione audio di qualche anno fa. Un file che conteneva una dichiarazione della compianta Mia Martini. In pratica la sorella di Loredana Bertè si lamentava che tutti gli amici di una vira le avevano praticamente voltato le spalle. Commosso dal dolore ... Leggi su kontrokultura

