Infortunio Danilo, chiesto il cambio: bianconeri in ansia (Di domenica 26 luglio 2020) Infortunio Danilo – La Juventus perde subito una pedina nel match con la Samp. Danilo è stato costretto a uscire nel corso della prima frazione di gioco. Il terzino brasiliano è stato costretto a dare forfait in seguito a un violento contrasto. chiesto il cambio, bianconeri in ansia. Infortunio Danilo: bianconeri in ansia In seguito a un impatto violento testa con testa con Ramirez Danilo ha abbandonato il terreno di gioco. Al suo posto Bernardeschi, da valutare quindi le condizioni del laterale difensivo allenato da Sarri. La Juve effettua subito un cambio. Leggi su juvedipendenza

Juventus-Sampdoria, match preview

Khedira: lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Rientro inizio Agosto. Portiere: Szczesny potrebbe godere di un turno di riposo con Buffon pronto per sostituirlo ...

