In arrivo sgravi 6 mesi per neoassunti | 3-4 mesi per rientro-Cig

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla Cig. E' questo, secondo quant ...

Stop licenziamenti 2020 e sgravi fiscali assunzioni: le novità del governo

Palazzo Chigi ha dato l’ok per un nuovo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro per il 2020. Risorse che sarebbero investite in una sorta di terza finanziaria, una terza Manovra (per il numero ...

