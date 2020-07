Serie A: scommesse, Juventus favorita contro la Sampdoria. La vittoria scudetto data a 1,25 (Di sabato 25 luglio 2020) La Juventus non perde in casa con i blucerchiati da sette anni e mezzo: l'1 vale1,25, contro l'11,00 offerto su Ranieri e i suoi e il 5,90 del segno X Leggi su firenzepost

FirenzePost : Serie A: scommesse, Juventus favorita contro la Sampdoria. La vittoria scudetto data a 1,25 - infobetting : Trapani-Pescara (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Cremonese-Spezia (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Ascoli-Pordenone (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici -