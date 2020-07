“Mifusd? È vivo e protetto da qualche parte” (Di sabato 25 luglio 2020) “Joseph Mifsud è vivo e vegeto. È protetto da qualche parte”. Parola di George Papadopoulos, ex membro del comitato consultivo per la politica estera nella campagna elettorale di Donald Trump durante le elezioni presidenziali del 2016. Condannato nel settembre 2018 a 14 giorni di carcere per aver mentito all’Fbi durante le indagini sulle presunte ingerenze russe, … “Mifusd? È vivo e protetto da qualche parte” InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : “Mifusd vivo