Incendio in una casa di riposo a Spezia: un morto e tre ospiti in ospedale (Di sabato 25 luglio 2020) Le ultime notizie arrivano da La Spezia. Una vittima e tre feriti, è questo il bilancio provvisorio del tragico Incendio scoppiato alla casa di riposo San Vincenzo alla Spezia, in via Palmaria. Si spera che nelle prossime ore non arrivino altre notizie, le condizioni di alcuni ospiti potrebbero forse aggravarsi. Erano circa le 22 del 24 luglio 2020 quando nel quartiere del Canaletto è divampato l'Incendio. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono a lavoro per capire quale sia stata l'origine dell'Incendio nella casa di riposo. Al momento non è chiaro quali siano le cause; la prima ricostruzione al momento è stata fatta dai vigili del

