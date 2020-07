United-Inter, idea di scambio. Sanchez resta? La paura dei Red Devils (Di venerdì 24 luglio 2020) Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco, probabilmente in Premier League. È questo lo scenario disegnato dalla Germania con i bavaresi che, complice anche l'arrivo di Leroy Sané, non sembrano intenzionati a trattenere il croato che appare quindi destinato al ritorno all'Inter alla fine del prestito: come riporta Fussball Transfers, infatti, Manchester United e Inter starebbero trattando uno scambio tra l'ex Borussia Dortmund e Alexis Sanchez, trasferitosi in... Leggi su 90min

