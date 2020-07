Lione, prove di Champions League: sconfitto 3-2 l’Anversa in amichevole (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante lo stop della Ligue 1 a causa della pandemia da Covid-19, il Lione non vuole farsi trovare impreparato per l’impegno di Champions League 2019/2020 che li attende e prova a riacquisire il ritmo gara attraverso le amichevoli. Gli uomini di Rudi Garcia sono infatti chiamati a blindare l’1-0 dell’andata contro la Juventus e stanno sfruttando questo periodo per disputare più match possibili. E’ terminata con il punteggio di 3-2 la gara che ha visto l’OL sfidare l’Anversa. Ottima partenza dei francesi, addirittura avanti di tre reti grazie alle marcature di Dembele e Cornet, intervallate dall’autorete di Seck, vecchia conoscenza del calcio italiano. La compagine belga ha provato a riaprire la gara con i gol di Hongla e Buta, ma la sostanza non è cambiata. A 14 giorni dal 7 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lione prove Lione, prove di Champions League: sconfitto 3-2 l'Anversa in amichevole Sportface.it Prove di ripartenza al Piccolo, con un cartellone d’autunno

Come fosse un primo morso. Il vino novello. Di una stagione divisa a metà. Consapevoli che a gennaio l’orizzonte lavorativo potrebbe essere molto (molto) differente. Questa la scelta del Piccolo. Che ...

PSG, poker al Celtic in amichevole

PARIGI (FRANCIA) - Nuova amichevole e nuova vittoria per il Paris Saint Germain che, fermo da marzo, prova a ritrovare il ritmo partita in vista della doppia finale con Lione (Coppa di Lega) e Saint E ...

Come fosse un primo morso. Il vino novello. Di una stagione divisa a metà. Consapevoli che a gennaio l’orizzonte lavorativo potrebbe essere molto (molto) differente. Questa la scelta del Piccolo. Che ...PARIGI (FRANCIA) - Nuova amichevole e nuova vittoria per il Paris Saint Germain che, fermo da marzo, prova a ritrovare il ritmo partita in vista della doppia finale con Lione (Coppa di Lega) e Saint E ...