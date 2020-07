Land Rover Defender e #UnstoppableItaly (Di venerdì 24 luglio 2020) La nuova Land Rover Defender è al centro del progetto #UnstoppableItaly che celebra l'Italia che riparte, più forte di prima. In un momento storico pieno di voglia di riconquistare la propria libertà, di tornare a vivere l’avventura in sicurezza, con la famiglia o con gli affetti più cari, la nuova Land Rover Defender è l'auto giusta per farlo. Da sempre simbolo delle avventure più incredibile, la fuoristrada britannica è la compagna ideale di viaggio per superare qualsiasi ostacolo e riaccendere la speranza. #UnstoppableItaly è dunque un messaggio positivo in un’estate all’insegna delle vacanze Made in Italy, in cui i viaggiatori preferiscono l’auto come mezzo più ... Leggi su gqitalia

fattiamotore : Land Rover Defender, la prova de Il - MarcoScafati1 : #LandRover #Defender, la #prova de - motori_it : Land Rover Defender 2020: caratteristiche, prezzi e prima prova - LandRoverItalia : Ogni buca è una nuova avventura. Prosegue il Jaguar Land Rover Golf Challenge e domani saremo al Circolo Golf degli… - broby68 : Jaguar Land Rover sviluppa un touchscreen contactless utile a contrastare la trasmissione di batteri e virus -