Delicate modifiche a settaggi fotocamera per Huawei con EMUI 10.1: c’è una risposta (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci sono state importanti novità per gli utenti Huawei dopo l'installazione dell'aggiornamento con EMUI 10.1. Tra nuove funzioni e alcune rinunce, trattate da noi anche nella giornata di ieri, ci sono alcuni approfondimenti importanti da portare alla vostra attenzione. Uno dei temi più caldi di questo particolare momento storico si riferisce alla mancata possibilità di modificare alcune impostazioni della fotocamera. La percezione, infatti, è che dopo il download ci siano alcuni settaggi mancanti per questi device. La risposta di Huawei sulla fotocamera dopo l'aggiornamento EMUI 10.1 In particolare, più che di rinunce occorre parlare di modifiche nei vari menù delle impostazioni. ... Leggi su optimagazine

SASSARI. L'Ats Sardegna introduce un nuovo sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati: al termine di un accesso al Pronto soccorso, di un ricovero ospedaliero, di un servizio ambulatoria ...

Uomini e Donne Beatrice Valli, forti insulti sul fisico: Marco la sostiene

Come ha sempre fatto, Beatrice continua comunque a mostrarsi per quella che è, senza eseguire particolari modifiche su foto e video. Le piacerebbe, però, che le persone riuscissero a rispettare questo ...

