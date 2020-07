Como-Balotelli, suggestione o ipotesi concreta? L’ad Gandler: “Ecco come stanno le cose” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una pazza idea per l'attacco.Conclusasi in modo tutt'altro che positivo la sua parentesi in quel di Brescia, Mario Balotelli è ormai da settimane in cerca di una nuova sistemazione in grado di rilanciarlo. Nelle ultime settimane, alcuni rumors raccontano di un clamoroso interesse da parte del Como, club che milita attualmente in Serie C, proprio per l'attaccante classe 1990. Quella che agli occhi di tutti sembrava soltanto una semplice suggestione di mercato, avrebbe invece trovato fondamento nelle parole di Michael Gandler. Nel dettaglio, intervenuto ai microfoni de 'La Provincia di Como', l'amministratore delegato dei lariani si è espresso in merito al possibile approdo di Super Mario."C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Como-#Balotelli, suggestione o ipotesi concreta? L’ad Gandler: “Ecco come stanno le cose” - zazoomblog : Como-Balotelli non è più fantasia. Il CEO dei lariani: “C’è stato un contatto” - #Como-Balotelli #fantasia.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Como, interesse per Balotelli, Gandler: 'C'è stato un contatto tra le parti' -