Assunzioni di agenti di polizia locale | requisiti e bando di concorso

Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato un concorso che riguarda 14 Assunzioni di agenti polizia municipale. Le risorse saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 10 mesi. Ecco le informazioni per candidarsi. Assunzioni Comune di Sassari: requisiti Nuove Assunzioni e opportunità di lavoro nel Comune di Sassari. Infatti, il Comune ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per il reclutamento di 14 agenti di polizia municipale. I candidati per partecipare a queste Assunzioni devono essere in possesso, non solo dei requisiti generici per l'accesso all'impiego pubblico, ma anche di specifici ...

Polizia provinciale, tre assunzioni Domande entro il 6 agosto

E’ uscito il bando della Provincia di Modena per l’assunzione, tramite selezione pubblica, di tre agenti della Polizia provinciale. Le domande devono essere presentate entro le 12 del 6 agosto, ...

