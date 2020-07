Viaggiare gratis su Cumana e Circumflegrea riciclando bottiglie: ecco come (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cosa fare per Viaggiare gratis a bordo dei treni della Cumana o della Circumflegrea? Semplice, riciclare! Bastano 30 bottiglie di plastica per ottenere un biglietto. Inaugura oggi il primo eco compattatore istallato nella stazione Montesanto che, com’è noto, congiunge due linee che collegano il centro di Napoli con i comuni del litorale Flegreo. Lasciando le bottiglie nel compattatore, si otterranno dei buoni sconto utili all’acquisto dei biglietti o per l’acquisto di generi vari nei negozi che aderiranno all’iniziativa. La campagna di sensibilizzazione per la raccolta ed il riciclo delle bottiglie di plastica è promossa dell’azienda di trasporti Eav in collaborazione con Retake ... Leggi su anteprima24

