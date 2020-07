Rifiuti pericolosi non smaltiti: scattano i sigilli per una discarica abusiva (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Rifiuti pericolosi, inerti da demolizione e costruzione, veicoli in disuso, Rifiuti di legno, di plastica e di vegetali, motori di autoveicoli, batterie, vetro, materassi, vecchi penumatici e finanche un autocarro carico di Rifiuti. È quanto sequestrato, in un’area di circa mille mq, sita in località Lago Lucrino, in agro del comune di Pontecagnano Faiano, dai carabinieri forestali della locale caserma di San Cipriano Picentino, che insieme ai militari della stazione di Pontecagnano, con l’utilizzo di un sistema di controllo e rilevamento aereo con drone, hanno scoperto la presenza di una vera e propria discarica abusiva a “cielo aperto”. La ... Leggi su anteprima24

