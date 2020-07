Osimehn non esiste. È l’amico geniale il supereroe della trattativa infinita (Di giovedì 23 luglio 2020) Osimehn non esiste. Osimehn è come il Molise. Il Napoli lo sta comprando ininterrottamente da tre mesi ormai, “manca solo la firma” è diventato un tormentone dell’anima. E tra i risvoltini delle scartoffie, raccontanti allo sfinimento, è spuntato un supereroe: Oma Akatugba, altrimenti detto “l’amico giornalista”. Il meccanismo è lo stesso del “fratello di Parascandalo”: non abbiamo mai visto Parascandalo, ma abbiamo imparato ad amare il fratello. Perché Oma Akatugba ad un certo s’è preso la scena così: What is figl ‘e Bucchin? https://t.co/i4tGtouzCn — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 20, 2020 Osimehn s’è diradato, piano piano. È diventato uno stratagemma ... Leggi su ilnapolista

What is figl 'e Bucchin? https://t.co/i4tGtouzCn — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 20, 2020

