Juve Ko a Udine, fallito il primo match ball scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella 35a giornata di Serie A, la Juventus perde 2-1 contro l'Udinese e deve rimandare la festa per il 36° scudetto. Alla Dacia Arena, i padroni di casa sfiorano il gol dopo 8' (auto-palo di Danilo). I ragazzi di Sarri sbloccano la gara con De Ligt al 42' (diagonale di destro da fuori area), ma vengono raggiunti al 52' da Nestorovski, che infila in tuffo di testa Szczesny. Al 92' la cavalcata vincente di Fofana. Dunque, niente scudetto, almeno per il momento. La squadra di Sarri resta a +6 sull'Atalanta seconda in classifica, un distacco che non permette ai bianconeri di festeggiare il suo nono tricolore consecutivo già stasera, a tre giornate dalla fine.Senza Lasagna, bloccato nel pre-partita da un problema fisico, Gotti s'è presentato con Nestorovski e Okaka in attacco: una coppia d'attacco molto ... Leggi su ilfogliettone

juventusfc : FT | Termina la partita a Udine. La Juve, in vantaggio nel primo tempo, viene rimontata e superata proprio nel recu… - forumJuventus : Finisce a reti inviolate #InterFiorentina, con una vittoria ad Udine già domani la Juve si oui laureare Campione d’… - forumJuventus : GdS: 'Juve e Ronaldo, che notte. A Udine primo match point, vincendo sarà 9° titolo consecutivo, i bianconeri vedon… - pccpla : RT @juventusfc: FT | Termina la partita a Udine. La Juve, in vantaggio nel primo tempo, viene rimontata e superata proprio nel recupero. D… - UgoBaroni : RT @CorSport: La #Juve perde a Udine e spreca il primo match point scudetto: social scatenati ?? -