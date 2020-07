Giada Vitale chiede i danni a don Marino: fu abusata in sagrestia (Di giovedì 23 luglio 2020) Giada Vitale è la ragazza vittima di abusi da parte di don Marino Genova. Il sacerdote è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per violenza su minore. Giada ha recentemente chiesto al prelato un risarcimento per una somma pari a un milione di euro. Nel 2013, la ventenne di Portocannone aveva denunciato le violenze sessuali subite dal sacerdote in sagrestia. È stato il legale della giovanissima, l’avvocato cassazionista Pasquale Mautone, a presentare formalmente la richiesta da parte della sua assistita. Pasquale Mautone ha dichiarato che in data 17 settembre 2020 la corte di cassazione potrebbe emettere una sentenza definitiva per la legittima tutela di Giada Vitale. Il legale della ragazza ha fatto sapere, inoltre, di aver notificato, in ... Leggi su kontrokultura

