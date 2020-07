Boxe – Ufficiale il ritorno sul ring di Mike Tyson: avversario, data e location del match (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle ultime settimane lo avevamo visto allenarsi duramente, quasi dovesse tornare sul ring di lì a poco. Le sensazioni, alimentate da crescenti rumor, non erano sbagliate. Mike Tyson tornerà presto su un ring di Boxe a 15 anni dall’ultimo incontro disputato contro Kevin McBride. Sono bastati due mesi d’allenamento per convincere ‘Iron Mike’ a tornare a calcare un ring di pugilato. L’evento è previsto per il prossimo 12 settembre in California, presso il Dignity Health Sports Park. Il suo avversario sarà Roy Jones Jr. (66-9-0), ritiratosi nel febbraio 2018. L’incontro d’esibizione si svolgerà sulle 8 riprese.L'articolo Boxe – ... Leggi su sportfair

