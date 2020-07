Velletri, paura nella notte: auto viene completamente distrutta dalle fiamme (Di mercoledì 22 luglio 2020) paura in centro a Velletri quando via Ettore Moresi si è riempita di fumo a causa di un incendio, facendo allarmare i residenti. A prendere fuoco è stata un Volkswagen Golf di proprietà di un 50enne con precedenti penali. La vettura ha iniziato a bruciare improvvisamente poco prima della mezzanotte, mentre era parcheggiata sotto casa dell’uomo vicino ad altre macchine. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco e alcune volanti della Polizia di Stato che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a spostare le altre vetture per evitare che venissero danneggiate. I soccorsi hanno evitato che l’incendio si propagasse anche alle macchine vicine, ma la Volkswagen è andata completamente distrutta. Sono state avviate delle indagini a cura della Squadra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

