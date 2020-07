Valentino, l’Haute Couture è un invito al sogno (Di mercoledì 22 luglio 2020) A due settimane dalla prima Paris Fashion Week digitale dedicata alla Haute Couture, durante la quale Valentino ha lanciato un trailer della sua sfilata evento, la maison ha finalmente svelato la sua ultima, sognante collezione per l’Autunno/Inverno 2020-21: il suo nome, Of Grace and Light, ovvero, Di grazia e luce, annunciava già la visione portata avanti da Pierpaolo Piccioli, che ha voluto andare contro – metaforicamente e materialmente – ogni implicita regola del fashion system quando si presenta una nuova collezione. Certo, la Haute Couture ha sempre mantenuto una dimensione di libertà neanche lontanamente paragonabile al prêt-à-porter, ma il direttore artistico di Valentino ha voluto darle ulteriore spazio, concentrandosi su pochi elementi chiave che diventassero protagonisti di un nuovo inizio. Concettuale e di sistema: un solo colore per quindici, scenografiche silhouette. Leggi su vanityfair

