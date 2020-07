Salvini propone il modello Portogallo per attirare i pensionati (ma non sa che la detassazione è stata abolita) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il modello portoghese, spiegato male. Dagli scranni della Lega al Senato, Matteo Salvini ha chiesto al governo di ‘copiare’ ciò che accade in terra lusitana: detassazione completa per i pensionati che arrivano dall’estero, per i primi dieci anni. Secondo il segretario del Carroccio, anche l’Italia dovrebbe pensare a una misura simile, ma si contraddice nel corso del suo discorso a Palazzo Madama. Non si capisce, infatti, se il nostro Paese dovrebbe attirare anziani pensionati dall’estero, oppure spingere affinché gli italiani non vadano all’estero. Nel primo caso sarebbe un modello portoghese, nel secondo no. Anzi. Quel provvedimento è stato superato all’inizio del 2020. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

