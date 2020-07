Recovery Fund, all’Italia una pioggia di soldi: quando arriveranno? (Di mercoledì 22 luglio 2020) I soldi che l’Italia riceverà dal nuovo debito comune europeo nell’ambito del Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi su 750 complessivi. Il via libera dei 27 Stati dell’Unione europea è arrivato all’alba del 21 luglio 2020, una giornata storica. Oggi 22 luglio il presidente del Consiglio Conte riferirà alla Camera dei Deputati. Si tratta, tra prestiti e risorse a fondo perduto, di una somma che forse non ha precedenti per il nostro Paese. Adesso, tuttavia, viene il bello, per così dire. Lo stesso Giuseppe Conte lo ha fatto intendere nella conferenza stampa a Bruxelles con cui ha spiegato l’accordo. “Ora dobbiamo correre“, ha detto il premier alludendo al piano di riforme che l’Italia deve presentare all’Unione europea per spiegare come ... Leggi su velvetgossip

