Mamma e nonno aiutano bimba di 8 anni in difficoltà in piscina: muoiono tutti (Di mercoledì 22 luglio 2020) È accaduto nel New Jersey, il terribile incidente riguarda tre membri appartenenti alla stessa famiglia tutti deceduti per annegamento. Le vittime sono: una bimba di 8 anni, la Mamma e il nonno. Le tre vittime sono state tutte rinvenute senza vita all’interno della piscina della loro abitazione. La dinamica che hanno ricostruito gli inquirenti vede i due adulti accorrere in soccorso della bambina che si trovava in difficoltà, i due pur non sapendo nuotare, si sarebbero tuffati comunque per salvarla. (Continua dopo la foto) La tragedia è accaduta martedì 23 giugno a East Brunswick. Le tre vittime sono: una bambina di 8 anni, la madre 33enne di nome Nisha Patel e il nonno Bharat di 62 anni. La ... Leggi su caffeinamagazine

