La truffa dei tour operator moldavi: così aggirano il divieto per entrare in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Incuranti dei divieti relativi agli spostamenti dall'estero verso l'Italia, i tour operator moldavi continuano ad organizzare viaggi verso il Belpaese aggirano ad arte il divieto per varcare le frontiere dell'Italia e raggiungono il Belpaese con bus carichi di viaggiatori stranieri. Sarebbe questo il nuovo business dei tour operator moldavi, stanato dalla redazione del quotidiano online Open, che ignorano e bleffano le misure di contenimento del virus - in vigore fino al prossimo 31 luglio - continuando a garantire la mobilità transfrontaliera. Tant'è. "I cittadini provenienti o che transito in Armenia, Bahrein, Banglades, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : truffa dei Roma, l'ultima truffa dei netturbini: incassano i soldi della benzina Il Messaggero Legalità e tutela ambientale, Gruppo Iccrea annuncia accordo con carabinieri per una nuova serie di incontri e conferenze

ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca e il Comando Legione Carabinieri “Lazio” hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, di durata triennale, che disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e la ban ...

