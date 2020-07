Infarto sul Montasio, 62 enne in gravissime condizioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un 62 enne di Majano - R. N. D. - è stato colto da un arresto cardiaco stamattina sui Piani del Montasio . Verso le 10.18 i volontari della stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil sono ... Leggi su udinetoday

Ultime Notizie dalla rete : Infarto sul Infarto sul Montasio, 62 enne in gravissime condizioni UdineToday Brescia e Bergamo fanno scuola

La ricerca sarà pubblicata su Jama Cardiology. Brescia e Bergamo, dalle pagine di una delle riviste mediche più prestigiose al mondo, faranno scuola nel campo degli studi sugli effetti cardiovascolari ...

Omicidio di Pallanzeno, oggi l’autopsia di Elvis: la madre resta in carcere

Si è svolta oggi l’autopsia di Elvis Motetta ucciso con 5 coltellate dalla madre che resta in carcere per l’omicidio di Pallanzeno. Vuole restare in carcere Vittoria Gualdi, la mamma che ha ucciso suo ...

