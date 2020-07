Il Principe Filippo ricompare in pubblico e fuga le voci della morte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Raro impegno pubblico oggi per il 99enne Filippo di Edimburgo, Principe consorte della regina Elisabetta, ricomparso sotto le telecamere nel castello di Windsor per passare le consegne del comando d’onore dei Rifles, storica unità di Fucilieri dell’esercito di Sua Maestà: un ruolo da patrono reale del reparto ceduto, dopo ben 67 anni, a Camilla duchessa di Cornovaglia, consorte dell’erede al trono Carlo.La suggestiva cerimonia è culminata in un cambio della guardia a distanza, data l’emergenza coronavirus: con Camilla collegata dalla residenza di Highgrove, nella contea inglese del Gloucestershire, a circa 150 chilometri da Londra. Filippo, ritiratosi dai doveri ufficiali di corte nel 2017, ha ricevuto nella sua veste di Colonel-in-Chief ... Leggi su huffingtonpost

Il principe Filippo, 99 anni portati con nonchalance

Il marito della regina Elisabetta si rivede in occasione di un evento ufficiale a pochi giorni dalle nozze della nipote Beatrice, e pare in grande spolvero. Alla faccia di chi, qualche mese fa, diceva ...

