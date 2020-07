I fotoromanzi tornano in edicola con ‘Sogno’: in edicola in tiratura limitata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nell’epoca di Netflix e dei film in streaming Sogno torna in edicola per regalare un barlume di genuino passato, fatto di scatti e racconti ad immagini. Un’epoca che non c’è più tornerà in tiratura limitata – 200.000 copie- in edicola. Sogno è una storica rivista di fotoromanzi che ha vissuto la propria epoca d’oro a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘80. Quante dive e celebrità hanno posato per la rivista: da Sophia Loren a Ornella Muti, tutti rivivranno tra le pagine della rivista di nuovo in edicola a partire da venerdì 24 luglio. Un ritorno agli antichi fasti, quando l’Italia lanciava i fotoromanzi e li esportava in tutto il mondo. La ... Leggi su italiasera

italiaserait : I fotoromanzi tornano in edicola con ‘Sogno’: in edicola in tiratura limitata - 410maxgioia : Studio aperto ha detto che tornano i fotoromanzi... anche quello dell’alieno #GabrielPontello ???#ifixtcentcen (solo per 50enni e dintorni) - Teleblogmag : Tornano i fotoromanzi! La nostalgia ormai vince su tutto! Iscriviti al nostro canale Telegram! … -

