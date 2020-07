Con il Recovery fund l’Italia riceve dall'Ue più di quanto dà. C’è poco da festeggiare (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma. “L’Italia è un contributore netto in Europa!”. Per anni i leader politici, di quasi tutti gli schieramenti, hanno recriminato – o spesso urlato – questa condizione, come se l’Italia stesse subendo un torto o pagando un prezzo troppo alto per stare nel club Ue. E, allo stesso modo, dopo l’accor Leggi su ilfoglio

Bagno di folla per Giuseppe Conte. All’uscita dal Senato, dove stamattina ha riferito della lunga trattativa al Consiglio europeo che ha portato all’accordo sul Recovery fund, con 209 miliardi per l’I ...

Con il Recovery fund l’Italia riceve dall'Ue più di quanto dà. C’è poco da festeggiare

Roma. “L’Italia è un contributore netto in Europa!”. Per anni i leader politici, di quasi tutti gli schieramenti, hanno recriminato – o spesso urlato – questa condizione, come se l’Italia stesse suben ...

