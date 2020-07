Asma: la triplice terapia approvata in Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Asma, approvazione europea per la triplice terapia. Si tratta del primo trattamento che comprende una soluzione digitale di sensore e app La Commissione europea (CE) ha approvato la triplice terapia QVM149 – indacaterolo acetato, glicopirronio bromuro e mometasone furoato (IND/GLY/MF) come trattamento di mantenimento dell’Asma nei pazienti adulti non adeguatamente controllati con una combinazione di… L'articolo Asma: la triplice terapia approvata in Europa Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

